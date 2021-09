Polícia captura dupla e recupera objetos roubados das vítimas em Ananindeua

Dois homens foram presos sob suspeita de praticar roubos, na última terça-feira (14), no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Os suspeitos foram alcançados por uma equipe do 29° Batalhão de Polícia Militar (29° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM).

Os policiais militares receberam informações, através do rádio transmissor, sobre as características da motocicleta usada pela dupla, que teria acabado de roubar dois celulares. De posse das informações, a equipe iniciou as buscas e conseguiu localizar os suspeitos, no bairro do Paar, momentos depois.

Os criminosos receberam ordem de parada e, durante as buscas pessoais, os militares encontraram um revólver calibre 32, com cinco munições, além de dois aparelhos celulares, que foram devolvidos às vítimas.

Durante a condução da dupla para a Delegacia de Polícia Civil da Cidade Nova, os militares verificaram que a moto usada para cometer roubos, estava com registro de furto desde o último dia 7 deste mês. O veículo também foi apresentado para a realização dos procedimentos legais.