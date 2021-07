Polícia apreende mais de 11 mil munições em Marabá

A Polícia Civil deverá investigar em que seriam empregadas mais de onze mil munições apreendidas em uma caminhonete que circulava por Marabá, no sudeste do Pará, na noite de quarta-feira (14). Os policiais chegaram até a carga após receberem informações de que o carregamento havia saído de Imperatriz, no Maranhão, em uma caminhonete S-10 verde escura.

Por volta das 19h, os policiais conseguiram abordar o veículo, no qual estavam Gilvan Rodrigues da Cruz e Wildes Carvalho de Sá, em uma barreira policial montada às margens da rodovia Transamazônica (BR-230), na entrada da cidade.

Na carroceria do veículo, camufladas em meio a um som automotivo, foram encontradas as 11.665 munições de calibres 30, 380, 40, 20, 28, 36, 16, 12 e 32, além de cinco quilos de chumbo para a confecção de munições como cartuchos para espingardas e 35 tubos de pólvora. Ao serem interrogados, o motorista e o passageiro informaram não terem registro da carga ou autorização para comercializar as munições.

Gilvan, Wildes e o carregamento foram conduzidos para a 21ª Seccional da Polícia Civil, sendo necessário uso de algemas pois chegaram a resistir à prisão anunciada pelos policiais. A dupla foi atuada em flagrante por comercialização ilegal de munições. Com informações do Correio de Carajás.