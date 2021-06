Polícia apreende adolescente suspeita de envolvimento na morte de bombeiro

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida nesta quarta-feira (16) sob suspeita de ter envolvimento com a morte do bombeiro Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado enterrado em uma cova num cemitério clandestino, localizado no bairro Floresta Park, em Ananindeua.

De acordo com informações preliminares, a garota teria atraído Alan para ser assassinado na área do cemitério clandestino. Ela se relacionava, segundo informações, ao mesmo tempo, com o bombeiro e com o chefe de uma facção criminosa.

Testemunhas que preferem não se identificar afirmam que na noite do crime Alan gritava por socorro, mas nada podia ser feito devido a área ser dominada pelo tráfico.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações e aguarda um retorno. A Polícia Civil disse que não vai se manifestar.

O caso

No dia 11 de junho, as autoridades policiais e o Corpo de Bombeiros encontraram quatro corpos, numa área de mata, atrás do conjunto habitacional Maguari-Açú, em Ananindeua. Dois deles foram identificados. O primeiro era do bombeiro Alan, que estava desaparecido desde o dia 5 de junho, após sair de um bar acompanhado de uma mulher. O segundo cadáver era do jovem Rômulo Matheus Farias Xavier, 23, desaparecido desde 4 de junho, depois de sair para encontrar uma mulher que conheceu pela internet e com quem estaria mantendo um relacionamento amoroso. O corpo de um casal, já em avançado estado de decomposição, também foi encontrado e segue no Instituto Médico Legal (IML), para identificação.