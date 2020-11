PF cumpre mandados judiciais em operação que investiga crimes financeiros do prefeito de Altamira

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (24), sete mandados de busca e apreensão em residências, em uma empresa ligada ao ramo de pavimentação e na sede da prefeitura de Altamira, sudeste paraense. A investigação se estende às negociações travadas pelo prefeito Domingo Juvenil (MDB).

A ação faz parte da Operação Prenúncio, do Ministério Público do Pará (MPPA), que apura crimes financeiros cometidos por empresários e agentes públicos do município. A estimativa é que o dano aos cofres públicos seja de mais de R$ 10 milhões.

As investigações começaram em 2018 e apuram improbidade administrativa e fraude em licitações, com indícios de superfaturamento e direcionamento das licitações de obras para uma única empresa.

De acordo com a Polícia Federal, desde 2014, os editais para obras eram direcionados a uma única empresa que vencia os certames sem que houvesse uma concorrência real.

OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Altamira declarou:

"A Prefeitura municipal de Altamira e o Gestor do município informam que estão colaborando com a equipe da Polícia Federal na operação ocorrida na manhã desta quarta-feira (25). As investigações teriam como alvo processos licitatórios que ocorreram cumprindo todos os procedimentos exigidos por Lei e com transparência.

A administração pública municipal ressalta que nos últimos três anos consecutivos foi reconhecida pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) com o Selo ‘Gestão transparente’.



Sobre a operação de hoje, a prefeitura continuará colaborando e acompanhando as investigações para que tudo seja esclarecido o mais breve possível."