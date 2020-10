PM desarticula quadrilha em Santana do Araguaia e mata suspeito

Uma quadrilha envolvida em crimes como roubo, tráfico de drogas, posse ilegal de armas e receptação foi desarticulada, pela Polícia Militar, em Santana do Araguaia, no sul do Pará. Tudo isso apenas porque os policias estavam procurando dois suspeitos do roubo de um caminhão de uma distribuidora de bebidas. O crime ocorreu no sábado (24). Um dos suspeitos morreu em confronto com a polícia e outro conseguiu escapar com uma quantidade de drogas. Está sendo procurado.

Inicialmente, os policiais procuravam os dois suspeitos do roubo do caminhão, neste domingo (25). Havia dois endereços: um quitinete e um lava-a-jato, onde o veículo teria sido visto. O caminhão foi localizado no local informado e o suspeito tentou fugir. Um cerco foi montado. Encurralado, o homem tentou revidar e atirar contra os policiais. Nenhum policial se feriu. O suspeito foi baleado e socorrido. Morreu a caminho do hospital. A arma foi apreendida, junto com vários objetos roubados que estava no veículo.

Enquanto isso, a outra equipe de policiais foi até o quitinete onde residia o segundo suspeito. Ele foi preso no local, sem reação. Com as informações do preso, conseguiram descobrir quem seria o receptador dos produtos roubados. Conseguiram prender esse homem e descobriram que ele teria repassado informações sobre a rotina dos funcionários da empresa distribuidora de bebidas. Também teria organizado parte da logística dos crimes.

Outro possível receptador foi localizado, mas conseguiu escapar. A companheira dele ficou no imóvel, com uma pequena quantidade de maconha e cocaína. Ela relatou que o companheiro fugiu com uma quantidade grande de maconha prensada. O suspeito está sendo procurado e a moça foi presa.

Ao final da operação, dois homens e uma mulher foram presos, além de um suspeito identificado. Foram apreendidos um revólver calibre 38, duas pequenas porções de maconha cocaína, uma motocicleta e o caminhão que havia sido roubado no Mato Grosso.