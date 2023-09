PM assaltado na Pedreira: imagens mostram 'trapalhada' dos bandidos ao tentar roubar agente; vídeo

​Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, na tarde deste domingo (10), mostra suspeitos de assaltar um policial militar, no bairro da Pedreira, em Belém, envolvidos numa verdadeira “trapalhada”. O assalto foi registrado por volta das 9h de hoje (10). O militar foi abordado por dois homens em uma motocicleta, no momento em que ​deixava um supermercado localizado na avenida Pedro Miranda próximo da travessa Humaitá. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.

No vídeo, um suspeito aparece recolhendo os pertences da vítima, que está dentro de seu carro. Durante a fuga, a arma do criminoso cai. Ele tenta fugir na garupa da motocicleta do comparsa que o aguardava, mas o veículo falha. O condutor aparece correndo ao lado da moto na tentativa de fazê-la funcionar. O homem sobe no veículo e é empurrado pelo outro assaltante. O veículo volta a funcionar e, na sequência, ambos conseguem fugir, tomando rumo desconhecido.A gravação mostra também o momento da troca de tiros entre o policial militar e o suspeito ocupante da garupa da motocicleta. O criminoso atira aleatoriamente na direção do agente, que reage e acerta os vidros de uma escola localizada na travessa Humaitá.