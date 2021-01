PM acaba com festa clandestina em Paragominas

A Polícia Militar interrompeu uma festa clandestina que reunia cerca de 100 jovens e adolescentes em uma casa alugada no bairro Flamboyant, em Paragominas, sudeste do Pará.

Segundo a polícia, a abordagem ocorreu na madrugada desta segunda (11) no intuito de evitar aglomerações e contágio pelo novo coronavírus. De acordo com a Prefeitura de Paragominas, o município já conta 4.114 casos do novo coronavírus e 111 óbitos.

Ainda de acordo com a Polícia, vários dos adolescentes que estavam no local estavam consumindo bebidas alcoólicas e o som estava com volume acima do permitido. Dezenas de garrafas foram apreendidas.

O responsável pela casa ainda não foi localizado. Todos os que estavam no local foram levados para a delegacia e, após registro da ocorrência, foram liberados.