Pistoleiros perseguem e executam lanterneiro à luz do dia em Jacundá

O lanterneiro Roberto Leles dos Santos, conhecido como Beto Lanterneiro, de 52 anos, foi executado a tiros no final da manhã desta segunda-feira (31). Dois pistoleiros em uma motocicleta seriam responsáveis pelos três disparos que atingiram a vítima. O crime aconteceu por volta das 11h, no centro da cidade, em uma horário de intensa circulação de pessoas. A vítima estava em cima de motocicleta quando foi alvejada e morreu.

Segundo testemunhas, o lanterneiro seguia da rua Getúlio Vargas para a avenida Cristo Rei, quando foi abordado pelos algozes. Beto ainda tentou fugir, mas acabou perseguido e morto com disparos de arma de fogo. Ao menos três tiros acertaram a cabeça da vítima, que caiu sem vida no meio da rua. Os dois envolvidos no crime fugiram em seguida e não haviam sido presos até a publicação desta matéria.

A vítima era conhecida na cidade por trabalhar com reparos e reformas de latarias de veículos há anos. Segundo amigos e conhecidos, Beto não tinha envolvimento com o mundo do crime e nem desafetos. A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil, que instaurou um inquérito para apurar o caso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para a realização de necropsia e em seguida liberado aos familiares. As informações são do Correio de Carajás.