O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Pinóquio' e 'Pecar' morrem após confronto com a PM em Marapanim

Outros dois homens que estavam com os suspeitos conseguiram fugir

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido com os suspeitos, o que inclui, armas drogas e celulares. (Foto: Divulgação | PMPA)

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, conhecidos pelos apelidos de “Pinóquio" e "Pecar”, morrem após trocarem tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (25/11) em Marapanim, região nordeste do Pará. Segundo a PM, a ocorrência iniciou depois que os agentes receberam a informação de que quatro homens estariam armados em uma casa no bairro do Sol Nascente.

Os policiais se deslocaram até o local para verificarem a denúncia. Assim que chegaram lá, conforme a PM, eles foram recebidos a tiros e revidaram. Nesse momento, a Polícia Militar revidou e alvejou os dois suspeitos.

A dupla chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de Marapanim, mas não resistiu aos ferimentos. Com “Pinóquio” e “Pecar”, a PM apreendeu duas armas, sendo uma pistola e outra de fabricação caseira, além de dois rádios, drogas e dois celulares.

Os outros dois homens que estavam com os suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram encontrados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou que "dois suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar". "Equipes trabalham para identificar e localizar mais suspeitos que também estavam no local e conseguiram fugir com a chegada da polícia. O caso é apurado pela Delegacia de Marapanim", comunicou a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Polícia
