'Pinóquio' e 'Pecar' morrem após confronto com a PM em Marapanim

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, conhecidos pelos apelidos de “Pinóquio" e "Pecar”, morrem após trocarem tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (25/11) em Marapanim, região nordeste do Pará. Segundo a PM, a ocorrência iniciou depois que os agentes receberam a informação de que quatro homens estariam armados em uma casa no bairro do Sol Nascente.

Os policiais se deslocaram até o local para verificarem a denúncia. Assim que chegaram lá, conforme a PM, eles foram recebidos a tiros e revidaram. Nesse momento, a Polícia Militar revidou e alvejou os dois suspeitos.

A dupla chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de Marapanim, mas não resistiu aos ferimentos. Com “Pinóquio” e “Pecar”, a PM apreendeu duas armas, sendo uma pistola e outra de fabricação caseira, além de dois rádios, drogas e dois celulares.

Os outros dois homens que estavam com os suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram encontrados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou que "dois suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar". "Equipes trabalham para identificar e localizar mais suspeitos que também estavam no local e conseguiram fugir com a chegada da polícia. O caso é apurado pela Delegacia de Marapanim", comunicou a instituição.