Motociclista avança sinal e cai debaixo de ônibus no BRT, em Belém

Colegas de profissão do piloto de aplicativo de moto, Euller Renan Cardoso Pereira, chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), minutos após ele ir parar embaixo do ônibus Paracuri I / Troncal. O acidente aconteceu após o condutor avançar o semáforo e fazer um retorno irregular, na avenida Almirante Barroso esquina com a travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém. O caso ocorreu por volta das 20h, desta terça-feira (5). Ele sobreviveu.

Euller estava sozinho, fazia uso de capacete e foi levado consciente para atendimento no Pronto Socorro Municipal da 14 de Março, com escoriações pelo corpo, sobretudo nas costas.

"Eu não vi nada, eu só ouvi o baque e, praticamente, foi a moto dele que parou o ônibus", afirmou o motorista José Lima, que informou ter 15 anos de atuação profissional como motorista de transporte público, na cidade.

A colisão entre o coletivo e a moto ocorreu na faixa do BRT, no sentido Entroncamento / São Brás. Transeuntes e os próprios colegas de profissão de Euller Pereira confirmaram a versão do condutor do coletivo, reiterando que o motoqueiro, que trabalha como condutor de moto para um aplicativo de transporte, fez uma manobra indevida.

Euller seguia no sentido Entroncamento / São Brás e, na esquina com a Humaitá, quis aproveitar o sinal amarelo e dobrou com velocidade para tomar a Almirante Barroso já no sentido contrário, São Brás / Entroncamento.

"Aqui, não tem retorno, isso não é permitido", afirmou o cobrador do Paracuri I, Geraldo Guilherme, que tem quatro anos na empresa. O coletivo estava lotado, os passageiros esperaram certo tempo até um outro Troncal aparecer e levá-los para seu destino.

Colegas do motoqueiro disseram que ele alugou a moto há pouco tempo, após o nascimento de uma filha ainda bebê. "Ele mora aqui mesmo na travessa Humaitá, mas lá na área da baixada já, avisamos à família dele e estamos torcendo para ele sair dessa", disse um outro mototaxista, que pediu para não ser identificado.

Representantes da linha do Paracuri I estavam no local fazendo fotografias da cena do acidente, que ainda apresentava a motocicleta perto do coletivo. Todos os ouvidos disseram que Euller teve sorte, porque na queda a moto ficou rente ao pneu do ônibus, impedindo que ele fosse esmagado.