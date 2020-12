PF prende homens que invadiram área da União e destruíram lavouras com tratores, em Marabá

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (14), no município de Marabá, sudeste paraense, dois homens que invadiram área da União Federal e desobedeceram uma decisão judicial sobre ocupação de terra pública, utilizando tratores de grande porte para destruir pequenas lavouras e vegetação em local onde estava a população ribeirinha.

Durante a ação, dois tratores foram apreendidos. Os acusados tiveram fiança arbitrada no valor de R$ 5 mil para cada um. Eles responderão pela prática de crime previsto no artigo 20 da Lei Federal 4.947/66 e artigo 330 do Código Penal, com penas de até 3 anos e 6 meses.

Denúncias de crimes ambientais e outros delitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou junto ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

