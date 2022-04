PF investiga extração ilegal do minério cassiterita no Pará

A extração ilegal do minério de cassiterita, principal minério de estanho bastante utilizado na fabricação de embalagens (folha-de-flanders), é foco de uma ação da Polícia Federal (PF), nos municípios de Santarém e de Novo Progresso, respectivamente, no oeste e no sudoeste do Pará. Com informações da Polícia Federal.

Os policiais cumprem mandados judiciais de busca e apreensão nos dois municípios, expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém.

A investigação aponta cerca de 27 toneladas de cassiterita extraídas de local não autorizado, pois a documentação apresentada pelos transportadores apresentavam informações falsas quanto à origem do minério.

De acordo com a PF, o minério era transportado para a cidade de Manaus, no Amazonas, para fins de exportação. Estima-se o valor de R$ 3 milhões, para a carga de cassiterita que seria exportada.

A PF aponta no inquérito policial que os crimes investigados correspondem à usurpação de bens da União, conforme a Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica.

Também são investigados os crimes de transporte e comercialização ilegal de bens da União, com penas que variam de um a cinco anos de detenção, e, ainda, o crime de falsidade ideológica, que prevê prisão de um a cinco anos.