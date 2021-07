PF apreende veículo com mais de 90 quilos de drogas dentro de forro falso em Belém

Um veículo com mais de 90 quilos de drogas do tipo skunk e pasta base de cocaína foi interceptado, na quinta-feira (15), pela Polícia Federal, na capital paraense. Parte do material entorpecente foi encontrado logo na revista inicial, dentro de um forro falso. O veículo vinha do estado do Amazonas e seria embarcado em uma carreta de transporte de automóveis com destino ao Centro-Oeste do país.

O automóvel foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Belém, onde precisou ter o piso e teto removido para retirada de 92,5 quilos das drogas. Não foi informado pela PF de que forma as equipes chegaram até o veículo. Ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria.

Produzida mediante cruzamentos de várias espécies do mesmo gênero (cannabis sativa, cannabis indica e cannabis ruderalis), a droga do tipo skunk é mais potente que a maconha. O entorpecente é cultivado em um ambiente controlado, visando obter plantas com maior concentração de THC (tetra-hidrocanabinol), substância psicoativa com poder narcótico. Usualmente, a concentração na maconha é de 2% a 4%, enquanto que, a taxa pode chegar a 30%.

Já a pasta base da cocaína tem fabricação derivada da produção da cocaína. Ela é feita com a sobra do refinamento da cocaína, porém é misturada com ácido e água.