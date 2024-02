Peixeiro é encontrado morto no meio da BR-163 após acidente

Um homem identificado como​ o peixeiro Lucivaldo Sousa Lima morreu atropelado na noite de sábado (10), no KM-54 da BR-163, próximo à cidade de Belterra, oeste do Pará. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso no intuito de esclarecer a dinâmica do acontecimento.

Segundo informações repassadas pela PRF, o acidente foi registrado por volta das 21h30. A Polícia Militar (PM) foi acionada para resguardar a área até a realização da perícia e remoção do corpo.

Ainda de acordo com a PRF, as primeiras análises não indicaram batida entre veículos, porém, as marcas no corpo da vítima sugerem que ela foi atropelada.​ Vestígios de sangue foram encontrados no asfalto, indicando um possível atropelamento.

Uma investigação mais detalhada está em andamento para determinar as circunstâncias exatas do acidente e identificar o veículo envolvido. A motocicleta da vítima foi localizada a cerca de 100 metros de distância do local do acidente, sem sinais de colisão. Com informações do Blog do Tabocal.