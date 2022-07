PC prende em flagrante suspeito de latrocínio contra servidora da Saúde em Moju

A Polícia Civil, em Moju, prendeu Geanderson Siqueira dos Santos, mais conhecido como ‘Vinte e um’, de 23 anos, sob a acusação de ele ser um dos principais suspeitos de ter assassinado a técnica em enfermagem Ana Zilda Trindade Alencar, de 35 anos. O crime aconteceu dentro da casa da vítima, nesta segunda-feira (18), no bairro Almir Gabriel, em Moju, no Baixo Tocantins. Com informações do Moju News.

De acordo com a PC, o suspeito foi preso no condomínio Laércio Barbalho. Ele estava com o celular roubado de Ana Zilda. O crime chocou moradores de Moju. A prisão em flagrante de Geanderson Santos aconteceu perto das 12h, desta terça-feira (19), sob os trabalhos do delegado da PC, José Cleófilo.

Os agentes da PC apuraram junto a pessoas próximas da vítima, que ela e o suspeito se conheciam e os investigadores constataram trocas de mensagens entre os dois, vítima e acusado, até momento antes do crime, nesta segunda-feira.

O delegado José Cleófilo disse que Geanderson será indiciado pelos crimes de feminicídio e latrocínio. Ele informou também que o acusado apontou mais um envolvido no crime brutal e a PC está com investigações em curso para prender esta pessoa.