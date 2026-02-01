PC investiga morte de oito cachorros por envenenamento em Monte Alegre

Em Monte Alegre, cidade do Baixo Amazonas, no Pará, a Polícia Civil investiga a morte de oito cachorros na comunidade Curral Grande, no Lago Grande. A suspeita é de morte por envenenamento. Os animais apresentaram tremores e convulsões antes de morrer, conforme vídeos que circularam nas redes sociais da região.

Conforme a polícia, o fato de uma das tutoras dos cães ter informado que os animais, praticamente, morreram na mesma hora, reforçou a suspeita do crime por envenenamento. Moradores de Curral Grande pedem providências dos órgãos de segurança para que a morte dos cães seja investigada e esclarecida.

Com o registro do Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre, já foi aberto inquérito para apurar as circunstâncias das mortes. O delegado Wellington Kennedy confirmou a morte dos animais por envenenamento.

O delegado afirmou que, a princípio, foi constatado que três cachorros foram envenenados. Eles expeliram o veneno e os demais cachorros, os outros cinco, acabaram comendo esse vômito e também morreram.

Pela Lei de Crimes Ambientais, o envenenamento de cães é crime de maus-tratos, com pena de prisão, multa e outras sanções. A Polícia Civil segue com as investigações para chegar até os responsáveis, até então, ninguém foi preso. O delegado Wellington Kennedy destacou que todos os moradores ouvidos negaram envolvimento na morte dos cachorros.