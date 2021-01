PC identifica homem que incendiou viaturas em Barcarena

O autor do incêndio a duas viaturas da Polícia Civil, em Barcarena, nordeste do Pará, já foi identificado. O caso ocorreu na noite de sábado (16), em Vila dos Cabanos. A instituição confirmou, em um comunicado oficial. Porém, o suspeito continua sendo procurado. O nome não foi revelado, mas se sabe que ele tem 22 anos e já havia sido autuado por estupro de vulnerável em 2017. Também foi confirmado que ele não tem vínculos com facções criminosas, descartando um ataque planejado.

Ainda no comunicado da Polícia Civil, a instituição ressalta que o homem foi reconhecido por famíliares, após terem analisado imagens das câmeras de segurança da delegacia. Ele poderia estar em surto, após o consumo excessivo de drogas. Também ocorreu uma discussão familiar que o deixou ainda mais transtornado.

Diligências continuam sendo feitas por policiais da superintendência regional da PC, da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Coordenadoria de Operações Especiais (Core) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), em uma força tarefa determinada pelo delegado-geral, Walter Resende. Quaisquer informações a respeito do suspeito podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.