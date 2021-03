PC identifica autor de furto e recupera equipamentos furtados de loja, em Água Azul do Norte

Uma ação conjunta entre policiais civis de Canaã dos Carajás e Água Azul do Norte, resultou na recuperação de equipamentos que haviam sido furtados de uma loja do município de Água Azul do Norte, sudeste paraense. O crime ocorreu na manhã do último sábado (06). O suspeito continua foragido.

Segundo a denúncia, o proprietário percebeu que diversos equipamentos e ferramentas de trabalho, estipulados em aproximadamente R$ 60 mil, haviam sido furtados e procurou a Polícia Civil.

Durante as investigações, foi informado que as peças estavam sendo vendidas pelo autor do crime, em Canaã dos Carajás. De posse das informações, a equipe policial iniciou as diligências e conseguiu localizar o suspeito. O homem foi identificado, mas conseguiu empreender fuga quando soube da chegada da equipes policiais.

Buscas foram realizadas na residência do suspeito, onde foram encontrados os equipamentos e ferramentas furtadas, além de quase 40 munições de calibre 20 e 32 e um veículo que teria sido usado para o crime.

Durante os procedimentos, foi constatado que o investigado já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e tem contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça do Maranhão.

As buscas continuam para localizar e prender o criminoso. Todos os objetos furtados foram devolvidos à vítima, e os respectivos procedimentos foram realizados pela Polícia Civil de Canaã dos Carajás.