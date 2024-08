PC conclui operação 'Mercadores do Templo' e prende último envolvido no roubo

O oitavo suspeito de pertencer a uma quadrilha de roubo foi preso pela Polícia Civil na conclusão da Operação "Mercadores do Templo". Os envolvidos são suspeitos de roubo qualificado, o que incluiu crimes como associação criminosa, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e extorsão. A captura do último suspeito ocorreu, na manhã desta terça-feira (27/08), no município de Santa Izabel, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO).

A operação teve início após uma vítima procurar a polícia para denunciar que havia sido roubada. Ela contou que criminosos a abordaram e tomaram seus pertences, incluindo o automóvel, jóias e uma quantia significativa em dinheiro. A vítima também informou que foi mantida em cativeiro e forçada a transferir valores, via PIX, para contas de terceiros.

Após o levantamento de informações, a apuração policial revelou a existência de um grupo responsável pela coleta de informações sobre a vítima. Eles identificaram os horários de entrada, saída e a rotina dela antes de praticarem o crime.

A Polícia Civil prendeu todos os envolvidos na coleta de dados. Em seguida, a equipe especializada identificou os responsáveis pela execução do roubo. Um deles foi capturado e o outro morreu durante uma intervenção policial. No último mês, também foram presos os envolvidos na logística de entrega e desmontagem do veículo levado, e hoje, para finalizar a operação, o último suspeito foi detido.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, ele era o responsável pelo recebimento das transferências bancárias extorquidas da vítima. "Nesta manhã, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o responsável pelo recebimento das transferências via PIX. Esse era o último envolvido no crime que, no total, já contava com sete prisões. Hoje, concluímos com sucesso as investigações, graças ao empenho e foco total dos nossos agentes", detalhou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Sobre a ocorrência de crimes como esse, o diretor da Polícia Especializada, Evandro Araújo, afirmou que a unidade responsável pela operação vem intensificando o combate e contribuindo para a resolução dos casos e restituição de pertences subtraídos às vítimas. "A DRFRVA vem intensificando as investigações com o intuito de combater essa modalidade criminosa no estado do Pará, contribuindo para a redução dos índices criminais e conseguindo devolver bens e valores roubados das vítimas".