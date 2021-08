Passarela desaba e atinge embarcações em Abaetetuba

Uma pequena passarela desabou, na tarde desta terça-feira (24), na área da frente da cidade de Abaetetuba, no nordeste do estado. O caso ocorreu na rua Justo Chermont, às proximidades do Mercado de Peixe.

A estrutura interligava o calçadão da cidade a um flutuante, utilizado para atracar as embarcações principalmente da população ribeirinha, que chega ao centro urbano pelo rio Maratauíra, que banha o município.

No momento da queda, um homem teria se jogado na água na tentativa de não se machucar. Segundo informações, apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com testemunhas, algumas embarcações, do tipo rabeta, que estavam atracadas debaixo da passarela foram danificadas.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.