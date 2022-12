Paraense é presa com maconha e cocaína no Aeroporto de Fortaleza

​Uma mulher, ainda não identificada, foi presa com 3,3 kg de maconha e 13,3 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza (CE). O flagrante ocorreu na tarde de sábado (24). A suspeita, que é natural de Belém, transportava a droga inserida na bagagem dela. A presa tinha como destino a capital paraense e foi flagrada em conexão no Aeroporto de Fortaleza, em um voo que saiu de Campo Grande (MS). As informações são do Diário do Nordeste.

Segundo a Polícia Federal (PF), a mulher confessou o crime aos policiais no momento da abordagem, informando que receberia um valor para o transporte do entorpecente, não revelando, porém, a quantia. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga.

A suspeita foi conduzida à PF, autuada por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. A PF informa que as investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.