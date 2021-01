Homem morre em troca de tiros com PMs durante operação de apreensão de armas e drogas

Um homem acabou morto em uma troca de tiros em uma operação deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX), no município de Abaetetuba, no nordeste do Estado. A “Operação Netuno II” resultou na apreensão, na madrugada deste sábado (23), de uma arma de fogo e de drogas.

Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) da unidade, Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPflu) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) seguiram por rio para as comunidades de Anapu, e Pindobal.

Ao se aproximarem de uma casa na comunidade de Anapu, dizem os policiais, as forças de segurança teriam sido recebida a tiros. Após a troca de disparos, o homem que atirou contra a equipe foi atingido e morreu, logo depois.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9 milímetros carregada e uma quantia de maconha. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba (com informações da Polícia Militar).