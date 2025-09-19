Operação ‘Impulsus 2’ mobiliza mais de 500 agentes em ações de combate ao crime em Marituba

Com foco no combate à criminalidade e contando com mais de 500 agentes de segurança, a operação “Impulsus 2” foi deflagrada nesta sexta-feira (19) para reforçar a presença ostensiva no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A ação, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), é realizada em parceria com órgãos estaduais e municipais.

A operação atuará preventivamente em todo o município, com impacto maior nos seguintes bairros: Santa Clara e Santa Lúcia, Conjunto Albatroz, Canaã, Almir Gabriel, Novo Horizonte, Nova União, São Francisco, União e Beija-Flor, e na área conhecida como Invasão do Japonês. As ações serão desenvolvidas pela manhã, à tarde e à noite. Os mais de 500 agentes de segurança integrados contam com o apoio de 154 viaturas, 57 motocicletas, dois cães e dois guinchos.

Assim como foi na primeira etapa da Operação, realizada em Belém, haverá ações de trânsito, barreira, fiscalização de estabelecimentos, ações de polícia judiciária, segurança ostensiva, videomonitoramento e zonas de exclusão. Com estas ações, as forças de segurança buscam coibir práticas de extorsão e ameaças por organizações criminosas, roubos, furtos e outras condutas ilícitas.

A primeira frente de ação foi iniciada às 9h desta sexta-feira (19), com concentração em frente a um residencial no bairro Parque Verde, e contou com ações de prevenção, a fim de garantir a segurança do deslocamento das pessoas. As ações de saturação e choque operacional prosseguem até a madrugada, com rondas e acompanhamento da movimentação do público nos estabelecimentos comerciais e de entretenimento.

Ação coordenada

“Essa Operação é um reflexo do esforço coordenado e estratégico para garantir a ordem e a tranquilidade, combatendo a criminalidade de forma eficaz. Continuaremos a fortalecer essas iniciativas para assegurar um ambiente cada vez mais seguro para todos os cidadãos”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Sobrevoos

Uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Publica (Graesp) oferta apoio com sobrevoos. O regimento de Polícia Montada (RPMont), da Polícia Militar, também atuará no policiamento ostensivo.

Fiscalização

Os agentes fiscalizam bares, restaurantes, casas de shows e similares, verificando a regularidade documental de funcionamento, condições dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios, e práticas de crimes e delitos, especialmente relacionadas ao envolvimento de organizações criminosas, tráfico de drogas, à exploração sexual infantil e contra o meio ambiente.

No trânsito, haverá ação coordenada entre os órgãos da área para controle de tráfego, ordenamento, bloqueios e desvios de fluxo, a fim de evitar engarrafamentos e prevenir acidentes e infrações, com utilização do guincho.

Monitoramento

O Centro Integrado de Operações (CIOp) atuará com o monitoramento com câmeras, definindo mosaicos em apoio ao esquema de segurança definido. Haverá, ainda, reforço no monitoramento das câmeras dos totens instalados em áreas estratégicas, inclusive para apoio à atuação do policiamento ostensivo e para subsidiar demandas de investigação e procedimentos de flagrante, em práticas de delitos, para polícia judiciária.

Zonas de exclusão

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Grupamento de Busca e Recaptura (GBR), criará áreas de monitoramento nos bairros de Marituba para monitorar indivíduos que estejam sob liberdade monitorada e proibidos de frequentar bares, casas de shows e similares. O objetivo é manter a ordem e a segurança nesses locais, com a participação de operadores da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (Cime). Também haverá esforços para localizar evadidos e foragidos da Justiça, atuando de forma integrada com todos os órgãos envolvidos.

Equipes

A Operação "Impulsus 2"conta com a participação das polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Marituba, Secretaria de Trânsito e Transporte de Marituba e Guarda Civil Municipal de Marituba, e a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba e do Conselho Tutelar do município.