Operação da PF desarticula esquema de extração ilegal de manganês em Curionópolis

Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Agência Nacional de Mineração (ANM), busca desarticular um esquema criminoso de extração ilegal de minério de manganês em Curionópolis, no sudeste paraense. A ação, intitulada "Operação Offside Mineral, é realizada ao longo desta quinta-feira (26) na região e conta com a participação de 32 agentes federais e três servidores da ANM.

De acordo com a PF, durante as investigações foi identificado que a empresa alvo da operação utiliza títulos minerários vencidos e extrai minério em grande quantidade em um local diferente do que havia autorização da ANM.

Operação Offside Mineral fiscaliza locais de extração ilegal de minério (Ascom/Polícia Federal)

A matéria-prima extraída ilegalmente pertencente à União Federal, o que constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, descrito no artigo 2 da lei 8.176/91; além de crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal; e organização criminosa, presente no artigo 2 da lei 12.850 de 2013.

A região do sudeste paraense tem um histórico de extração ilegal de minério, prática criminosa combatida frequentemente pela Polícia Federal, que ao longo de 2020 realizou diversas operações no local, tanto com bloqueio de bens nas áreas de extração, prisões em flagrante e apreensão de veículos como em atuação junto ao destino final no porto de Barcarena, impedindo a exportação do produto.