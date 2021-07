Operação da PF combate crimes ambientais no município de Bannach

Uma operação da Polícia Federal de Redenção lavrou, no último domingo (11), um flagrante de madeira ilegal, após a realização de diligências com objetivo de combater crimes ambientais no entorno de terras de domínio público na região do município de Bannach, no sudeste paraense.

A ação fiscalizatória ocorreu no ramal de acesso à Terra Indígena Kayapo, localizada em Bannach, e contou com a participação de dez policiais federais. Uma pessoa que estava em um caminhão carregado de toras de madeiras foi presa.

Além do caminhão, os policiais federais apreenderam sete toras de madeira, sendo cinco toras de madeira Cumaru, uma de Peroba e uma de Cedroarana, sem a documentação comprobatória de sua regularidade.

O caminhão e a carga de madeira foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça Federal. As informações são da Polícia Federal de Redenção.