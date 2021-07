Operação combate pesca predatória no Lago de Tucuruí

Com objetivo de combater a pesca predatória na região do Lago de Tucuruí, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizou, ao longo dos últimos dez dias, uma operação que apreendeu oito mil metros redes de pesca irregulares, além de pescado, motores de rabetas, canoas, arma e munições, entre outros equipamentos. Os materiais seriam utilizados em atividades ilícitas nos municípios de Tucuruí, Jacundá, Nova Ipixuna, Breu Branco e Novo Repartimento.

A ação, que começou no dia 13 deste mês e terminou nesta sexta-feira, 23, contou com apoio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). No primeiro dia da fiscalização, na região do Caraípe, na BR-422, próximo da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, foram apreendidos pelos fiscais ambientais 300 quilos de pescado, dois motores de rabeta, um arpão, uma motosserra, 500 metros de malhadeira.

No Porto do quilômetro 11, a equipe apreendeu 573 estacas da espécie de madeira acapu exploradas de forma clandestina e um veículo bufete (caminhão improvisado e irregular, para transporte de madeira). O material apreendido está sob a guarda da Secretaria de Agricultura de Breu Branco.

Nos municípios de Jacundá e Nova Ipixuna, a fiscalização ocorreu nas regiões de Massaranduba 2, Piranheiro, Volta Redonda, Vila Belém, Vila Tauari, Praia da Rainha, onde houve apreensões de uma espingarda, quatro munições, um couro de veado, um Sporolhila angolensis (curió), duas gaiolas, dois alçapões. Ainda foram feitas apreensões de uma antena de internet, quatro amarradores, um fogão, 300 metros de rede de fio de seda - disponível para ser doada para a Polícia Militar.

A operação deslanchada nessa região ainda desmobilizou um acampamento, inutilizou duas canoas, 20 caixas térmicas de isopor e duas sacas de redes de pesca. O total de redes apreendidas nesses municípios alcançou 2.500 metros.

A fiscalização nas localidades de Saúde, Valentim, Boga e Jatobá, no município de Novo Repartimento, flagrou na pesca predatória a utilização de 80 panos de malha, um motor de rabeta, um tatu abatido com arma de fogo, uma bateria, 100 quilos de pescado de espécies variadas, uma Sporolhila angolensis (curió).

No encerramento da operação, no percurso Jacundá-Tucuruí, a atividade de fiscalização atingiu as regiões Timbozal, Ararao, Porto Novo, Base 3, Base 1 (parte de trás), São Miguel e Funai, com apreensões de 115 estacas da espécie taúba e 200 metros de rede de pesca.

Com informações da Agência Pará.