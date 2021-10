Ônibus de turismo colide com caminhão; uma pessoa morre e várias ficam feridas

De acordo com a polícia, o acidente entre ônibus e caminhão matou uma pessoa e deixou vários feridos na Rodovia Transamazônica. O número de vítimas lesionadas, no entanto, não foi informado. A vítima fatal foi o auxiliar de motorista, identificado por Rodrigo Graças Amorim. Ele morreu no local. Com informações do site Giro Portal.

A colisão aconteceu por volta das 20h da noite deste sábado (9), no trecho da Transamazônica entre Itaituba e Rurópolis. O ônibus pertence à empresa de turismo Quaresma e entrou na traseira do caminhão na altura do km 85, quando seguia de Santarém para Itaituba.

Equipes do 7ªGBM de Itaituba foram acionadas para atender à demanda e deram suporte às vítimas. Em geral, as pessoas sofreram ferimentos leves.

Segundo informações de testemunhas, o caminhão transportava toras de madeira e estava parado na rodovia, sem a devida sinalização. Não se sabe o motivo do veículo de grande porte está parado na rodovia, a carga de madeira ficou espalhada por certo trecho da Transamazônica.