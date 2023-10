Oito pessoas são presas por tráfico em operação policial realizada em três cidades do Pará

A Polícia Civil prendeu oito pessoas, na manhã de quinta-feira (26), nos municípios de Curuá e Óbidos por tráfico de drogas, durante a terceira fase da operação Ozymandias. Em Santarém, as autoridades cumpriram um mandado de busca e apreensão. O objetivo da ação, segundo a PC, é desfazer redes criminosas que possuam envolvimento com o tráfico de drogas ou com outros tipos de crimes e que atuem nas cidades onde as capturas ocorreram.

Segundo o Delegado Jardel Guimarães, Superintendente do Baixo e Médio Amazonas, “nossa missão era dar cumprimento a 17 mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão, frutos de uma investigação de inteligência comandada pelos nossos policiais. No decorrer da operação nós apreendemos drogas, dinheiro, armas, celulares e munições”.

Alguns dos investigados receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo. A investigação durou cerca de seis meses e a Operação Ozymandias contou com a participação da Delegacia de Curuá, Delegacia de Santarém e Delegacia de Óbidos.

A ação segue em andamento para localizar e prender outras pessoas envolvidas no crime. Os presos foram encaminhados para a realização das medidas de praxe e estão à disposição da Justiça.