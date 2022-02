Novo Progresso registra assalto com reféns, confronto com a polícia e cinco suspeitos mortos

De acordo com a Polícia Militar, tudo começou com um assalto à uma empresa, na tarde de quinta-feira (24). Um grupo de homens armados roubou telefones celulares, dinheiro e um Volkswagen Gol, de cor prata, com o qual fugiram. Na manhã desta sexta-feira (25), a polícia localizou os assaltantes, houve troca de tiros e cinco deles mortos pela PM, que teve um policial ferido na perna. Com informações do site Giro Portal.

A PM informou que a corporação foi acionada para atender a ocorrência que apontava seis homens armados em uma empresa de peças e serviços mecânicos na tarde de quinta-feira (24). Eles teriam feito 19 pessoas reféns e roubado telefones celulares, dinheiro e o Volkswagen Gol. O grupo fugiu no sentido do estado do Mato Grosso, com o veículo roubado.

A fuga para o estado do Mato Grosso se explica porque a região do sudoeste do Pará é servida pela rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), sendo que Novo Progresso tem fronteira com o estado de Mato Grosso a 367 km a Sul e a Norte a 79 km, por meio do distrito de Moraes Almeida, localizado no município de Itaituba.

Após o assalto à empresa, a PM iniciou as buscas pela quadrilha em Novo Progresso. Os PMs descobriram que o grupo abandonou o Volkswagen Gol, ainda na quinta-feira, porque o combustível do carro acabou. Na sequência, já na madrugada de sexta-feira, os policiais encontraram o paradeiro dos assaltantes e, segundo a PM, ao se aproximarem do local onde eles estavam, os militares teriam sido recebidos a tiros.

Houve tiroteio, e um cabo da PM foi atingido na perna enquanto quatro bandidos foram mortos. As informações são de que o policial foi transferido para o Hospital de Santarém e está fora de perigo.

Durante diligências na rua Tiradentes, no Bairro Santa Luzia, por volta de 10h15, os policiais deram voz de prisão para outro assaltante em fuga. De acordo com a PM, ele também teria reagido e também foi morto.

A PM informou que os homens faziam parte de uma facção criminosa e são de outro estado, mas estavam cometendo assaltos na região do sudoeste do Pará.