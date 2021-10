Noite de sexta é marcada por homicídio na passagem Fé em Deus, no Bengui

Um jovem foi assassinado na noite desta sexta-feira, 29, no bairro do Benguí, em Belém. O crime aconteceu na avenida Magalhães Barata, à esquina da passagem Fé em Deus. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Martins de Lavareda, de 22 anos.

O Centro de Perícias Científicas confirmou o homicídio pouco antes das 21h. Os peritos do órgão estão fazendo a perícia de local de crime e preparando a remoção do corpo para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, Antônio Carlos era proprietário de uma loja especializada em conserto de celular. Segundo testemunhas, ele foi morto dentro do próprio estabelecimento por suspeitos que chegaram em uma motocicleta trajando uniformes da empresa Equatorial Energia.

Ainda não há detalhes sobre o que pode ter motivado o crime. Mas, segundo pessoas que conheciam a vítima, Antônio Carlos já teria tido uma desavença em outro ponto comercial onde trabalhava, no bairro do Entroncamento. E por conta disso, teria mudado pra esse novo ponto há cerca de três meses.

Procurada pela reportagem da Redação Integrada O Liberal, a Equatorial Energia Pará informou que lamenta o ocorrido e que acompanhará a investigação sobre o caso, tendo em vista que os criminosos usavam uniformes da empresa.