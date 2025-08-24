Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

No Pará, fiscalização apreende R$ 138 mil em máquinas vindas de São Paulo

Ao todo, 1.033 itens, entre filtros, componentes e acessórios, foram retidos pela equipe de fiscalização, em São Geraldo do Araguaia

Da Redação
fonte

A ação foi conduzida por fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás (Foto: Divulgação/Sefa)

Mais de R$ 138 mil em peças para máquinas e equipamentos pesados foram apreendidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) durante fiscalização no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará, no último sábado (23/8). Ao todo, 1.033 itens, entre filtros, componentes e acessórios, foram retidos pela equipe de fiscalização.

Segundo a Sefa, as mercadorias eram transportadas em um veículo que saiu do Estado de São Paulo com destino ao município de Canaã dos Carajás. A análise documental e a checagem nos sistemas da secretaria revelaram que as peças estavam acobertadas por notas fiscais emitidas como “remessa de mercadoria ou bem para demonstração”. No entanto, a operação foi caracterizada como venda para consumidor final no Pará, o que exige o recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal).

O Difal é um mecanismo do ICMS que garante a arrecadação correta quando mercadorias ou serviços interestaduais são destinados a consumidores finais em outros estados, evitando perda de receita e garantindo a equidade tributária entre as unidades federativas. Nesse caso, a irregularidade apontada pela fiscalização resultou na lavratura de dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), totalizando R$ 23.245,09 em valores devidos ao Estado, referentes a ICMS e multa.

A ação foi conduzida por fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, unidade responsável por monitorar cargas que circulam na região e verificar o cumprimento das obrigações fiscais por transportadores e comerciantes. Operações como essa têm papel estratégico para a arrecadação estadual e para a manutenção da concorrência justa entre empresas que atuam legalmente dentro do Pará.

Além da apreensão, a fiscalização reforça a importância da conferência documental e do acompanhamento das rotas de transporte, contribuindo para coibir fraudes e sonegações que prejudicam a economia local. A Sefa reforça que ações de fiscalização em postos estratégicos do estado devem continuar, garantindo que todas as operações interestaduais estejam de acordo com a legislação vigente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fiscalização

máquinas vindas de São Paulo

pará

sefa
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SEFA

No Pará, fiscalização apreende R$ 138 mil em máquinas vindas de São Paulo

Ao todo, 1.033 itens, entre filtros, componentes e acessórios, foram retidos pela equipe de fiscalização, em São Geraldo do Araguaia

24.08.25 17h22

DIREITO

Quais as diferenças entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Entenda

Benefícios da seguridade social registram aumento de concessões no Pará nos últimos dois anos

24.08.25 17h00

HOMICÍDIO

Jovem é morto após briga por lata de cerveja em Monte Alegre; suspeito é preso

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

24.08.25 12h18

HOMICÍDIO

Homem é morto a pauladas em Xinguara

A vítima foi encontrada na manhã deste domingo (24), na divisa entre o setor Tanaka e Frei Henry

24.08.25 11h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

NAUFRÁGIO

Embarcação naufraga na tarde deste sábado (23) no rio Tapajós, em Itaituba

Todos os ocupantes do barco se salvaram graças a outras embarcações

23.08.25 22h29

POLÍCIA

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

23.08.25 19h49

DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos com mais de dez tiros em rua de Capanema

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

24.08.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda