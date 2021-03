Mulher reage a assalto e acaba sendo brutalmente agredida

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as imagens revoltantes de um assalto ocorrido na última terça-feira (9), quando era comemorado o Dia Internacional da Mulher. Ironicamente, a vítima foi uma delas. Nas cenas captadas por uma câmera de vigilância, dois assaltantes em uma moto abordam uma mulher que caminha sozinha pela rua. Um deles desce da moto e avança pra cima dela para pegar a bolsa que ela carrega. A vítima, contudo, se recusa a entregá-la e começa então uma luta corporal entre os dois.

Mulher é brutalmente espancada por assaltante em Manaus pic.twitter.com/Gi8a3fTtSJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 11, 2021

O caso ocorreu na Rua Bom Pastor, no conjunto dos Sargentos e Subtenentes, bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus (AM). Diante da resistência da mulher, o assaltante a empurra e joga no chão, dando início a uma sequência de socos, chutes e puxões de cabelo.

A vítima tenta proteger o rosto das agressões, que duram pouco menos de 30 segundos. É quando o comparsa que ainda aguardava para garantir a fuga de ambos, manobra e se aproxima do agressor alertando-o para o risco de permanecerem ali por mais tempo e faz com que o outro desista e suba no veículo. A polícia deve investigar o caso