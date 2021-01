Mulher fica presa dentro de elevador após pane em poste de energia elétrica, em Belém

Uma mulher ficou presa dentro de um elevador por cerca de meia hora após um poste de energia elétrica sofrer uma pane, no edifício Torre Vitta Office, no bairro do Marco, em Belém, na manhã desta terça-feira (5). Ela já foi resgatada e a administração do edifício informou que não será necessário acionar o corpo de bombeiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu por volta das 10h50. Testemunhas afirmaram que a mulher seria uma médica que trabalha no prédio comercial, mas a informação ainda não foi confirmada. Ela estava no elevador, quando houve a pane de energia elétrica, e o gerador do edifício não funcionou.

Com isso, a mulher ficou presa dentro do elevador por cerca de 30 minutos. Ela foi resgatada pelos próprios funcionários do edifício, e não foi necessário acionar o corpo de bombeiros. A administração informou que está aguardando a chegada da Equatorial Energia para resolver o problema no poste.

A reportagem solicitou nota à empresa Equatorial Energia, e aguarda resposta.