Mulher é presa por receptação de itens roubados no bairro da Sacramenta, em Belém

Uma mulher, suspeita de receptação de objetos roubados, foi presa por policiais militares que atuam no 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) no bairro da Sacramenta, em Belém. De acordo com informações divulgadas pela PM nesta quarta-feira (6), a prisão ocorreu após denúncias anônimas indicarem aos militares que uma dupla, que estava em um veículo sem placa, havia escondido diversos objetos roubados em uma residência próximo ao canal da Pirajá.

Os policiais então, se digiram ao local informado, na manhã desta terça-feira (5), para averiguar a informação. Durante buscas no interior do imóvel, os PM's encontraram cerca de vinte peças de roupas ainda com alarmes de lojas, aparelhos celulares seminovos, notebooks, uma televisão, joias e relógios. No momento das buscas, apenas uma mulher estava na residência.

A suspeita foi presa e encaminhada, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.