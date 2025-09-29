Capa Jornal Amazônia
Mulher é presa por invadir casa e tentar matar ex-companheiro a facadas em Tucuruí

Em depoimento, a vítima relatou à Polícia Civil que estava em casa, junto com a atual companheira, quando ouviu batidas na porta e, ao atender, deparou-se com sua ex-companheira

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a suspeita presa de costas. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa pela Polícia Civil na manhã de domingo (28/9), suspeita de tentar matar o ex-namorado a facadas no bairro Jaqueira, em Tucuruí, região sudeste do Pará. Conforme a PC, a vítima relatou que a suspeita arrombou a entrada da residência e avançou contra ela portando uma faca.

Os policiais civis souberam dos casos depois que servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município comunicaram que um homem que havia sido esfaqueado deu entrada no hospital.

Em depoimento, a vítima relatou aos agentes que estava em casa, junto com a atual companheira, quando ouviu batidas na porta e, ao atender, deparou-se com sua ex-companheira.

A suspeita, conforme o relato do homem à Polícia Civil, partiu para cima dele e o esfaqueou três vezes. Logo depois, a mulher fugiu assim que soube que a polícia iria ser acionada.

Após colher o depoimento da vítima, a PC identificou a suspeita, que foi localizada na Feira Municipal da Avenida Santo Antônio, onde recebeu voz de prisão. Ela foi conduzida para a delegacia, onde ocorreu a lavratura do auto de prisão em flagrante, e se encontra à disposição da Justiça.

 

