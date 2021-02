Mulher é presa em flagrante com quase meio quilo de entorpecentes

Maria Vanda Ferreira Barbosa foi presa em flagrante pela Polícia Militar acusada de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, com a mulher foram apreendidas quase meio quilo de entorpecentes, como maconha, crack e cocaína. O caso ocorreu em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Segundo informações do Portal Correio de Carajás, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda na rua José Meneguel, no Bairro Maranhense, às 3h40 da madrugada desta sexta-feira (19), quando visualizou Maria Vanda na frente da casa dela. Ao perceber a viatura, a mulher demonstrou nervosismo e jogou uma sacola por cima do muro, para o quintal da residência.

O movimento chamou a atenção dos policiais, que a abordaram e encontraram no bagageiro da moto da suspeita cinco petecas de crack. Na bolsa de Maria, revistada pelos militares, foram encontradas as chaves do portão da residência.

A guarnição entrou no imóvel e encontrou a sacola dispensada com mais cinco petecas de crack dentro. Em seguida, foi feita busca no interior da residência e no quarto de Maria, onde os policiais encontraram mais crack, além de maconha, cocaína e R$ 155,00.

Tanto Maria quanto os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás, onde ela foi autuada em flagrante.

Na delegacia contabilizou-se a apreensão de 72,5 gramas de crack que ainda seriam embalados e 119 petecas da mesma substância já prontas para comercialização, somando 34,4 gramas. Além de uma porção de 185,4 gramas de maconha; 94,1 gramas da erva divididos em porções menores; 34 petecas da droga já embalada, pesando 22,4 gramas; e 28,7 gramas de cocaína.