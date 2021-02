Mulher é presa com maconha e óxi no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Uma mulher foi presa no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, após ser flagrada com drogas em porções prontas para venda. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar neste domingo (21), a acusada despertou a atenção das autoridades policiais ao tentar se desfazer de um embrulho no momento em que notou a aproximação de uma viatura.

Foram policiais militares do 29º Batalhão, unidade vinculada ao Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), que perceberam uma atitude estranha da acusada. Logo que a viatura da PM se aproximou da suspeita, ela teria tentado jogar fora um embrulho que levava consigo. Durante a busca pela embalagem abandonada, os militares encontraram 15 porções de maconha. No bolso da suspeita, foram encontradas mais 48 petecas de óxi. O caso ocorreu na última sexta-feira (19).

A mulher foi presa em flagrante e conduzida para a Seccional de Polícia Civil do bairro do Paar para os procedimentos cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.