Mulher é perseguida e ameaçada por ex-namorado; amigo dela também se torna vítima

Desde o Dia Internacional da Mulher, uma jovem vem sendo vítima de perseguição, ameaça e assédio por um ex-namorado, em Belém. O homem, Rodrigo de Castro Bentes, segundo a vítima, não aceita o fim do relacionamento e a viu na rua com um amigo, já imaginando que os dois estariam em um relacionamento. Desde então, são quatro dias seguidos de ligações — inclusive usando a estrutura de um plano de saúde onde Rodrigo trabalha — e mensagens ameaçadoras. O amigo dela, o fotojornalista Marx Furtado, acabou se tornando vítima também.

Na tarde do dia 8, Marx e a amiga estavam em um ponto de ônibus. Rodrigo viu os dois. Não se sabe se ele já os estava perseguindo, pois estava uniformizado e em horário de trabalho. Ele é funcionário de um plano de saúde. O homem abordou os dois, falando alto, fazendo ameaças e dizendo que ia esperar ela sair do trabalho para tirar satisfação com ela na casa dela. Disse para o fotojornalista "se ligar". Após a violência psicológica, cada um seguiu o próprio caminho. A jovem não conseguiu trabalhar, teve de pedir apoio para sair mais cedo e permanece abalada.

8 de março de 2021 - Faz tempo que não posto algo no Facebook e também não gosto de expor ninguém. Mas como eu sou... Publicado por Marx Furtado em Segunda-feira, 8 de março de 2021

Ainda naquela tarde, Marx procurou a Seccional de São Brás e registrou a ocorrência. Foi quando começou a receber mensagens ameaçadoras e perturbadoras pelos perfis nas redes sociais digitais. O mesmo começou a ocorrer com a amiga dele. A orientação foi de que a moça solicitasse medidas protetivas e eles aguardam retorno da Defensoria Pública. O fotojornalista expôs o caso nas redes sociais. Rodrigo então passou a usar outros perfis de redes sociais, como um chamado "Bancada Azulina", no Instagram. A moça também é alvo de mensagens frequentes, a ameaçando e ofendendo.

Além da perseguição nas redes, Rodrigo passou a tentar invadir o e-mail da moça. Liga para ela usando o número do plano de saúde. Após a exposição de todos os prints das conversas nas redes e mensagens ameaçadoras, ele passou a pedir à mãe da ex-namorada que pedisse a Marx para parar com a exposição e denúncias. Isso deixou a moça ainda mais preocupada, pois o ex conhece a família, endereços e rotinas dela. Tudo está registrado e disponível de forma pública nas redes do fotojornalista.

Eu realmente não queria postar mais nada aqui sobre o acontecimento de Segunda-feira (8), mas o CRIMINOSO (sim, ele é... Publicado por Marx Furtado em Quarta-feira, 10 de março de 2021

Marx e a amiga seguem aguardando providências por parte da polícia e audiência com a Defensoria Pública. Diante do novo nível de ameaças e importunações, um novo boletim de ocorrência deve ser registrado. A operadora do plano de saúde foi acionada pela reportagem sobre o uso indevido da estrutura interna. A Redação Integrada de O Liberal também entrou em contato com Rodrigo para que ele se posicione.