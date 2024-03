Mulher é morta a facadas em Parauapebas na madrugada deste sábado (23); suspeitos foram presos

Uma mulher identificada como Divanilda Cruz da Silva foi assassinada a facadas na madrugada deste sábado (23), por volta das 2h40, na avenida Bom Jardim, no bairro Bela Vista, em Parauapebas. Os suspeitos do homicídio, Domingos Campos da Silva Filho e Gabriel Morais de Sousa, foram presos em flagrante a um quilômetro de distância do local do crime pela Polícia Militar. A arma que teria sido usada no crime foi abandonada no local, suja de sangue.

No local, os policiais encontraram o companheiro de Divanilda​, que não teve nome divulgado. Ele informou aos agentes que dois homens​ eram os responsáveis pela morte de sua mulher. Detalhando ainda características da dupla, um usava blusa vermelha e o outro um casaco preto.

Os homens foram capturados no bairro São Lucas. Ao avistarem a PM, a dupla correu para uma região de mata. Os militares os encontraram deitados no mato, e os encaminharam para a 20° Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas.

Equipes da Polícia Científica analisaram e removeram o corpo de Divanilda para a sede do Instituto Médico Legal (IML). No local, foram coletados elementos e vestígios que deverão auxiliar nas investigações da Polícia Civil. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica e motivação do assassinato, cuja motivação também segue desconhecida.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

As informações são do Correio de Carajás.