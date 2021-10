Jovem de 25 anos é flagrada com crack, cocaína e maconha dentro de van

Iroslávia Carvalho Mendes, de 25 anos, foi presa em flagrante com crack, cocaína e maconha, dentro da bolsa em uma van que saiu de Redenção, no sudeste do Pará, com destino à Agrovila Mata Geral, em Cumaru do Norte, na mesma região. Com informações do site Zé Dudu.

A guarnição da Polícia Militar que prendeu Iroslávia, nesta terça-feira (19), informou que a jovem é de família muito conhecida em Cumaru do Norte. Segundo o sargento PM Duaine, a equipe policial estava em ronda pela cidade de Cumaru do Norte quando recebeu a informação de que uma mulher estava em atitude suspeita dentro de uma van, com destino ao município de Redenção e, após, à agrovila de Mata Geral.

O policial afirmou que a denúncia apontava que a jovem estava nervosa e que havia suspeita de que ela transportava drogas ilícitas. Os agentes foram aguardar a van em Mata Geral, no caminho interceptaram o veículo, nesse momento, foi feita a revista na bolsa da jovem e as drogas foram encontradas.

O sargento também informou que ao ser indagada sobre os entorpecentes, Iroslávia contou que as drogas seriam levadas para o garimpo Maria Bonita, onde seriam entregues a um homem de prenome Eliseu. A acusada foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Cumaru do Norte, para os procedimentos cabíveis.