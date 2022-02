Mototaxista é executado a tiros enquanto trabalhava, em Marabá

Um mototaxista, identificado apenas pelo prenome Marcelo, foi executado a tiros, por volta das 13h30 deste sábado (12), no bairro São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com as testemunhas, a vítima estava no ponto onde trabalhava, quando dois indivíduos, em uma motocicleta, chegaram próximo ao mototaxista e desferiram diversos disparos de arma de fogo na vítima. A dupla teria fugido logo após o crime, sem deixar pistas.

Uma segunda versão aponta que Marcelo teria discutido com outro mototaxista, que saiu do local, possivelmente para se armar e, depois, retornou para mata-lo. Os colegas de trabalho contaram que, mesmo atirado, Marcelo ainda estava com vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu a vítima para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), porém Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar realizou buscas na tentativa de localizar o atirador, mas não teve êxito.