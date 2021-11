VÍDEO: Mototaxista é encurralado por guarda municipal durante fiscalização e acaba ferido

Durante uma fiscalização de trânsito realizada nesta sexta-feira (19), nas ruas do centro comercial de Bragança, nordeste paraense, um mototaxista que faz o transporte irregular de passageiros desobedeceu a ordem de parada e tentou evitar a abordagem. Ele foi perseguido por um guarda municipal que estava em uma motocicleta e acabou sendo atropelado e caindo no chão. As informações são da TV Caeté.

A ação estava sendo realizada pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

O choque entre as motos do mototaxista e do guarda foi registrado por câmeras de segurança de uma lotérica, que mostram o homem sendo encurralado pelo agente de segurança e perdendo o controle do veículo. O mototaxista caiu sobre outra moto que já estava parada por agentes do Demutran. O acidente resultou em lesão na perna esquerda do mototaxista, que precisou de atendimento de emergência.

A cena revoltou populares, que cercaram os agentes municipais. Foi necessário ser pedido reforço para resguardar a vida do guarda municipal envolvido no acidente.

Acionado, o Corpo de Bombeiros Militar rapidamente chegou ao local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada à uma casa de saúde do município.