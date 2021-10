Motorista de ônibus-biblioteca é morto a pedradas no sudeste do Pará

A Polícia MIlitar de Xinguara, no sudeste do Pará, foi acionada por populares no último domingo (24) por conta de um corpo encontrado em uma estrada vicinal, às margens da BR-155, na saída do município em direção a Rio Maria. A vitima foi identificada como Mário César Sales Borges, de 36 anos, e foi morta de forma bárbara: com a cabeça esmagada a pedradas.

O homem morava na cidade de Araguaína, no estado vizinho do Tocantins, e dirigia um ônibus que funcionava como uma biblioteca itinerante, percorrendo todo o País. Informações colhidas pela polícia dão conta de que ele teria passado parte do último domingo bebendo em companhia de um desconhecido.

O corpo foi encontrado no final da tarde, jogado em um matagal, com a cabeça e o rosto dilacerados. Após a remoção para o IML e reconhecimento da vítima, os restos mortais foram trasladados para Araguaína (TO), onde Mário César foi sepultado pela família.

O crime segue sob investigação da Policia Civil de Xinguara.