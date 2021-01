Motorista colide com moto e abandona carro na Transamazônica

De acordo com informações da Polícia Militar, em Itaituba, município do sudoeste do Pará, o acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta. O motorista da caminhonete fugiu, abandonando o carro na pista. A moto era pilotada por Glória Fábia Araújo Lemos, de 19 anos, que ferida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro, e levada para o Hospital Municipal (HMI) local, com suspeita de fratura nos membros inferiores.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (29), na altura do km 3 da Rodovia Transamazônica, em Itaituba. Segundo informações de populares, a vítima pilotava uma moto biz de cor preta e, no momento do acidente, trafegava pela rotatória, poucos metros do local onde trabalha, quando foi atingida pela caminhonete Mitsubishi L-200 (JVL-6980).

A vítima foi arremessada, junto com a moto, por mais de 10 metros, ficando estirada no chão. O motorista da caminhonete evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima. Ele ainda não foi identificado. Uma guarnição da Polícia Militar (PM) e uma equipe da Coordenadoria de Trânsito (Comtri) apuram a dinâmica do acidente.