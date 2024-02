Motorista capota carro ao tentar evitar colisão na PA-275, em Parauapebas

Um acidente de trânsito envolvendo Adeilson Santos Custódio ocorreu na madrugada deste sábado (3), na PA-275, no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O veículo conduzido pelo homem chegou a capotar depois que precisou frear bruscamente para não atingir o carro que estava logo à frente. Ninguém se feriu gravemente.

Segundo informações preliminares obtidas no local pela PM, Adeilson estava conduzindo o carro quando um outro automóvel, que seguia à frente, freou bruscamente ao passar por um quebra-molas. Em uma tentativa de evitar a colisão traseira, Adeilson desviou para a esquerda, porém, acabou colidindo com o meio-fio, ocasionando o capotamento do veículo.

Não houve relatos de ferimento grave no acidente e o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) foi acionado para os procedimentos.