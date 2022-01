Motociclistas executam homem com seis tiros em Tailândia

Nailson Silva Brito, de 32 anos, foi executado a tiros por uma dupla em uma motocicleta na noite de sábado (8), na cidade de Tailândia, no nordeste paraense. O caso ocorreu no cruzamento da avenida Florianópolis, com a travessa Santarém, no bairro Novo.

Testemunhas relataram que viram o momento em que a vítima foi abordada pelos algozes, que se aproximaram, efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida. A motivação para o crime ainda é levantada pelas autoridades policiais. Os assassinos ainda não foram identificados e/ou localizados.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que isolou a cena do crime. No local, estojos de munições de pistola foram recolhidos pelos policiais para auxiliar nas investigações. Familiares e amigos do jovem estiveram onde tudo ocorreu, e acompanharam o levantamento realizado pela polícia.

Informações que ajudem a elucidar o caso podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.