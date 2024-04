Motociclista morre em acidente de trânsito em Ananindeua, neste sábado (13)

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito, neste sábado (13), no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O acidente ocorreu na avenida Três Corações, na esquina com a avenida Mário Covas, no bairro Coqueiro.

A Polícia Científica do Pará confirmou o acionamento para o local, o que ocorreu às 5h40. Policiais militares e agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) também estiveram na cena do acidente.

A Polícia Civil informa que o motorista envolvido no acidente permaneceu no local, prestou socorro à vítima e realizou o exame de alcoolemia, que deu negativo. Por esses motivos ele não foi autuado em flagrante conforme determina o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Olavo Monteiro Correa Junior, 41 anos. As circunstâncias do acidente são apuradas pela Seccional Urbana da Cidade Nova, que solicitou perícias para auxiliar as investigações.