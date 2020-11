Motociclista morre ao se chocar com traseira de ônibus em Ananindeua

O motociclista Demétrio Monteiro Neto, de 43 anos, morreu após se chocar violentamente na traseira de um ônibus na noite deste domingo, 8, no bairro do Coqueiro, município de Ananindeua, região metropolitana de Belém. O acidente aconteceu por volta de 20h30, no sentido Belém-Ananindeua.



A vítima seguia sozinha pela avenida Independência. Ao chegar perto da rua Coimbra, a poucos metros da rodovia Mário Covas, acabou colidindo com o parachoque traseiro de um ônibus da linha Paar/Ver-o-Peso e foi arremessado na via.

As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda são desconhecidas. Algumas testemunhas disseram que o motociclista pilotava o veículo em altíssima velocidade e por isso não teve tempo de frear e evitar o choque. Outras afirmaram que Demétrio estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente. Os detalhes da ocorrência, entretanto, ainda serão investigados.



Com o impacto da batida, Demétrio morreu na hora, sem tempo de ser socorrido. A motocicleta dele ficou completamente destruída, repartida em duas partes.



Familiares chegaram ao local do acidente minutos depois. Muito comovidos, eles preferiram não comentar a morte violenta de Demétrio e, aos prantos, ficaram ao lado do corpo aguardando a chegada da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).



Nervosos, os parentes de Demétrio chegaram a se desentender com policiais militares que atenderam a ocorrência, mas o conflito foi rapidamente resolvido.



Por conta do acidente, a avenida Independência, uma das vias mais movimentadas de Belém e Ananindeua, ficou congestionada por vários quilômetros. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no final da noite.