Motociclista morre ao colidir com poste da rede elétrica

Um motoqueiro identificado como André Siqueira, de 27 anos, morreu em um acidente ocorrido na noite da última terça-feira (14), em Altamira. Ele trafegava em alta velocidade pela rodovia Ernesto Acioly, quando bateu em um poste de energia. As informações são do portal Confirma Notícia.

De acordo com testemunhas, após a colisão ele ainda caiu e bateu com a cabeça no asfalto, mas o capacete que poderia protegê-lo vinha em um dos braços. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada para o Hospital Regional Público da Transamazônica, mas não resistiu e acabou falecendo.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia. Familiares não divulgaram o local do velório.