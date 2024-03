'Shrek' é morto a tiros enquanto andava de moto em Rondon do Pará

Um motociclista identificado como Vando Santos Freitas, o “Shrek”, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (1º), em Rondon do Pará, no sudeste paraense. O crime ocorreu por volta das 3h, no cruzamento das ruas Castelo Branco e Argentina, no bairro Bela Vista. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com informações divulgadas pelo site Correio de Carajás, Vando pilotava uma motocicleta, quando foi abordado pelo assassino. A polícia ainda não divulgou detalhes acerca do crime. Sendo assim, é desconhecido se o suspeito agiu sozinho ou com a ajuda de comparsas.

A Polícia Civil está investigando o caso com objetivo de esclarecer todos os detalhes sobre o homicídio. O que se sabe até o momento é que a vítima já tinha antecedentes criminais, no entanto, somente as investigações vão poder confirmar (ou não) se a vida pregressa de Vando tem relação com o assassinato dele.

A Polícia Militar foi acionada até o local, onde fez a preservação da cena do crime e informou o caso à equipe plantonista da Polícia Civil. O corpo de Vando Santos permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica, que fez a perícia e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde foi submetido ao exame de necropsia.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.